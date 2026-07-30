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Курьер мошенников из Москвы вернет обманутому ярославцу 1,1 млн рублей

Заволжский районный суд Ярославля решил взыскать с курьера телефонных мошенников 300 тыс. руб. в пользу обманутого местного жителя. Ранее он уже возместил ярославцу 800 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В октябре 2025 года мошенники сообщили пенсионеру, что с его счета переводятся деньги человеку, находящемуся в розыске. Звонившие убедили жителя Ярославля перевести все деньги на «безопасный счет». Ярославец снял 1,1 млн руб. со счета и передал их 18-летнему курьеру, приехавшему к нему домой из Москвы. По факту произошедшего полиция расследует уголовное дело о мошенничестве.

В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил пенсионеру ущерб. Пострадавший обратился в надзорное ведомство с просьбой о помощи в возмещении оставшейся части. Прокуратура после проверки обратилась с иском в суд, требования ведомства были удовлетворены.

Алла Чижова

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