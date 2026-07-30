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Главные новости за 30 июля. Новороссийск

Танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов подвергся атаке беспилотника во время погрузки нефти на выносном причале морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. После удара на судне возник пожар, который удалось потушить.  

Утром 30 июля в Новороссийске топливо отпускали на 27 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС действовали ограничения: бензин и дизельное топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки ограничен 20, 30, 40, 50 или 60 литрами в зависимости от станции.

В Анапе работали 28 автозаправочных станций. На части из них были введены ограничения на отпуск топлива.

В Новороссийске уведомления о новых требованиях к санитарному содержанию территорий получили владельцы 998 нестационарных торговых объектов. Предпринимателей обязали убирать территорию в радиусе 20 метров от своих объектов, устанавливать урны, а также следить за чистотой прилегающих тротуаров.

Дума Новороссийска выступила с инициативой сделать город экспериментальной территорией по подключению частных видеокамер к городской системе видеонаблюдения «Безопасный город». Письмо с изложением идеи и ее перспектив для всего Краснодарского края направлено в Законодательное собрание региона.

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