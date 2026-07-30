В Сочи у гражданина Украины изъяли участок и дом

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск прокуратуры об изъятии земельного участка и жилого дома, принадлежащих гражданину Украины. Имущество будет реализовано с публичных торгов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточнила ТАСС и. о. старшего помощника прокурора края Анастасия Зарицкая, житель соседнего государства являлся собственником участка площадью 540 кв. м и расположенного на нем жилого дома в 407,2 кв. м в СНТ «Альянс». Земля находится на территории, где иностранцам запрещено владеть недвижимостью. Согласно указу президента РФ от 9 января 2011 года, Сочи включен в перечень приграничных территорий, на которых право собственности на землю для иностранцев не допускается.

«Данное обстоятельство нарушает законодательство РФ и интересы государства»,— говорится в официальном сообщении ведомства.

Решение суда вступило в законную силу.

Наталья Решетняк