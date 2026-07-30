Заведующая роддомом Железноводска арестована после гибели матери и ребенка

Следственный комитет России по Ставропольскому краю предъявил обвинение заведующей родильным отделением железноводской городской больницы в связи с гибелью роженицы и плода в ходе операции 25 июля 2026 года, сообщает пресс-служба СУ СК по СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Следственный отдел по Пятигорску краевого управления СК России возбудил уголовное дело в отношении руководителя родильного отделения городской больницы Железноводска. Обвинение предъявлено по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации — злоупотребление должностными полномочиями.

Согласно материалам расследования, 21 июля 2026 года в медицинское учреждение поступила беременная женщина для родоразрешения. Несмотря на то что пациентка входила в группу риска по акушерской патологии, заведующая отделением не инициировала её перевод в специализированный стационар, располагающий возможностями оказания высокотехнологичной помощи. Именно такие учреждения предназначены для ведения беременных с осложненным анамнезом.

Четыре дня спустя, 25 июля, во время хирургического вмешательства погибли и женщина, и ребенок.

Обвиняемая задержана следователем СК России. Вопрос об избрании меры пресечения решается в установленном законом порядке. В настоящее время следственная группа проводит комплекс процессуальных мероприятий, направленных на формирование и закрепление доказательственной базы.

Трагедия вновь обнажает системную проблему маршрутизации пациенток высокой группы риска в российских роддомах: действующие клинические протоколы обязывают врачей заблаговременно направлять таких женщин в перинатальные центры третьего уровня, однако соблюдение этого требования на практике по-прежнему остается предметом контроля надзорных органов.

Станислав Маслаков