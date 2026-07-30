В Ялте на фоне режима ЧС развернули полевые кухни

В Ялте на фоне режима чрезвычайной ситуации организовано горячее питание для жителей. Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, работа ведется по трем основным направлениям, включающим развертывание полевых кухонь, оборудование площадок для подогрева еды и кипячения воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глава администрации Ялты Янина Павленко Фото: Глава администрации Ялты Янина Павленко

«Также у ялтинцев будет возможность приобрести социальные обеды по специальной цене — порядка 200 руб.»,— говорится в сообщении госпожи Павленко.

Первые мобильные кухни уже приступили к работе в поселках, где сохраняется наиболее сложная ситуация с энергоснабжением. Всего в городе планируется задействовать до 13 таких единиц. Глава администрации лично оценила качество приготовленной пищи.

«Оценила работу одной из них. В меню суп и гречневая каша с тушенкой. Вкусно»,— добавила Янина Павленко.

Информацию о графике и местах размещения точек питания будут оперативно доводить до населения через территориальные органы управления и местные чаты. По вопросам организации работы пунктов приготовления пищи жители могут обращаться к старшим по домам.

Ранее в Ялте открыли «Центры содействия», где горожане могут зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.

Наталья Решетняк