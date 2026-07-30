На Дону по ходатайствам СКР суды арестовали имущество на 200 млн рублей

Следственный комитет в Ростовской области за первое полугодие 2026 года рассмотрел более 9,9 тыс. сообщений о преступлениях, завершил расследование более 1 тыс. уголовных дел, из которых 850 направлены в суд, в том числе 583 — о тяжких и особо тяжких преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо этого, СКР раскрыл 53 преступления, совершенных в прошлые годы, среди них — 11 убийств и два случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Для возмещения причиненного ущерба и исполнения приговора в части назначенных штрафов суд по ходатайству следователей наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 200 млн руб.

По итогам заседания выработаны конкретные меры, направленные на совершенствование работы следственного управления.

Константин Соловьев