В Мурманской области детей бесплатно провакцинируют от вируса папилломы человека

В Мурманской области запустят программу бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, это заболевание считается одной из главных причин развития ряда онкологических заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманской области запустят программу бесплатной вакцинации детей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Мурманской области запустят программу бесплатной вакцинации детей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Направим на закупку вакцины более 19 млн рублей»,— заявил Андрей Чибис.

Он добавил, что вакцинация от вируса папилломы человека в Мурманской области станет доступна с 2027 года.

Матвей Николаев