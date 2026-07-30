Ярославцы перевели свыше 7 млрд в программу долгосрочных сбережений

Жители Ярославской области перевели в программу долгосрочных сбережений (ПДС) 7,1 млрд руб. за все время ее действия. За последние два месяца сумма сбережений увеличилась на 400 млн руб. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участниками программы стали 121 тыс. местных жителей. Из них 25,6 тыс. человек присоединились в 2026 году. По информации отделения, каждый из участников направил в программу более 58 тыс. руб.

Программа стартовала в России в январе 2024 года и позволяет сформировать финансовую подушку или получить дополнительный доход к пенсии. Предполагается государственное софинансирование до 36 тыс. руб. в год в течение первых 10 лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тыс. руб. Деньги застрахованы государством в пределах 2,8 млн руб. Средства можно использовать через 15 лет или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Алла Чижова