Спрос на готовый бизнес в сфере аренды в Краснодаре вырос на 23%

Во втором квартале 2026 года в Краснодаре наиболее заметный рост спроса на готовый бизнес зафиксирован в сферах аренды и услуг. По данным аналитиков «Авито» (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), интерес к предприятиям арендного сегмента увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а к бизнесам в сфере услуг — на 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одновременно спрос на компании, работающие в сфере красоты и здоровья, снизился на 5%, а на предприятия общественного питания — на 7%.

Наибольшая доля спроса пришлась на торговый бизнес — 20% всех запросов. Далее следуют предприятия общественного питания с долей 18%, пункты выдачи заказов — 16%, ИТ-бизнес — 15%, а также компании в сфере красоты и здоровья — 9%.

По объему предложения лидируют предприятия торговли, на которые приходится 24% всех объявлений о продаже готового бизнеса. Второе место занимает общепит (18%), третье — сфера красоты и здоровья (13%), далее следуют пункты выдачи заказов (12%) и предприятия сферы услуг (10%).

Наиболее существенный рост предложения зафиксирован среди пунктов выдачи заказов — количество объявлений об их продаже увеличилось на 23% в годовом выражении. При этом число предложений о продаже бизнесов в сфере красоты и здоровья сократилось на 3%, а сельскохозяйственных предприятий — на 6%.

На рынке франшиз наиболее высокие темпы роста спроса продемонстрировал сегмент общественного питания, где показатель увеличился на 81% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Самыми востребованными остаются франшизы в сфере торговли, на которые приходится 26% спроса. Далее следуют франшизы производственных компаний (14%), предприятий сферы услуг (13%), общественного питания (12%) и арендного бизнеса (10%).

По приросту предложения среди франшиз лидируют развлекательные проекты, где количество объявлений выросло на 68%, а также производственные франшизы, прибавившие 17%. Наибольшая доля предложений приходится на франшизы в сфере услуг (31%), торговли (24%) и общественного питания (16%).

Вячеслав Рыжков