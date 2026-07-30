После введения обязательной маркировки входящих вызовов количество холодных звонков от бизнеса сократилось с начала года почти на четверть. При этом среднее время разговора выросло в полтора раза — коммуникации стали более адресными. Такие данные приводит МегаФон. Наиболее значимые изменения продемонстрировал сегмент малого и среднего бизнеса: здесь холодных звонков стало меньше на 60%, а длительность контакта выросла на 110%. «Мы ожидаем, что этот тренд будет только усиливаться, поскольку прозрачность коммуникаций становится конкурентным преимуществом», — отметил директор по стратегическому маркетингу корпоративного и госсегментов «МегаФона» Александр Яресько.

Производственная компания «Азимут» модернизировала инструментальную систему посадки ILS 2700 в аэропорту Домодедово, что обеспечит безопасность полетов и высокую пропускную способность аэропорта. Об этом говорится в сообщении госкорпорации. ILS 2700 помогает самолетам приземляться при неблагоприятных метеоусловиях.

Samsung впервые сообщила об операционном убытке в мобильном подразделении, несмотря на уверенные продажи смартфонов серии Galaxy S26. В компании объяснили ухудшение финансовых показателей ростом затрат на закупку комплектующих и производство устройств. В III квартале производитель намерен улучшить финансовые показатели, увеличив продажи флагманских моделей.