Каждый третий житель Петербурга испытывает повышенную тревожность

Жители Санкт-Петербурга и Москвы чаще других россиян испытывают повышенную тревожность. В июле доля респондентов с высоким уровнем тревожности в двух столицах составила 30% — это самый высокий показатель среди всех типов населенных пунктов страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге и Москве зафиксировали самый высокий уровень тревожности в России

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге и Москве зафиксировали самый высокий уровень тревожности в России

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Для сравнения, среди сельских жителей высокий уровень тревожности выявили у 19% опрошенных. При этом по сравнению с апрелем показатель вырос на два процентных пункта. В Москве и Санкт-Петербурге, напротив, доля тревожных респондентов за этот же период снизилась на пять процентных пунктов, однако осталась самой высокой в стране.

Как показало исследование, чаще всего признаки тревожности фиксируются у представителей поколения миллениалов. Среди родившихся в 1982–1991 годах этот показатель достигает 32%, а среди более молодых миллениалов (1992–2000 годов рождения) — 31%.

Авторы исследования также отмечают связь между уровнем тревожности и потреблением информации. Среди активных пользователей интернета повышенную тревожность испытывают 32% респондентов, тогда как среди тех, кто получает информацию преимущественно из телевизионных программ, этот показатель составляет 15%. По мнению экспертов, различия могут быть связаны с характером информационного потока, который получают разные аудитории.

Матвей Николаев