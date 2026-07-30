В пригороде Новороссийска мутную воду в реке связали с частным сбросом

В Южной Озереевке Новороссийска жители пожаловались на помутнение воды в реке Озерейке и резкий запах канализации. Проверка МУП «Водоканал» показала, что сброс идет не с очистных сооружений Абрау-Дюрсо, а из частной трубы ниже по течению, сообщили в муниципальном предприятии, сообщает «Новороссийский рабочий».

Жители предположили, что причиной загрязнения могли стать очистные сооружения Абрау-Дюрсо. В предыдущие годы их работу уже связывали с претензиями к состоянию реки. Однако специалисты «Водоканала» обследовали стоки очистных и не обнаружили признаков загрязнения: вода была прозрачной, без посторонних примесей и запаха канализации.

При этом ниже по течению специалисты обнаружили частную трубу, из которой в реку поступала мутная жидкость с выраженным запахом канализации. Кому принадлежит труба, сейчас устанавливается.

Местные жители говорят, что сбросы из частных домовладений в реку происходят регулярно. На берегу можно увидеть трубы, выведенные непосредственно к руслу. По мнению жителей, одной из причин может быть желание владельцев домов сократить расходы на откачку септиков.

Услуги ассенизаторских машин в Новороссийске в последнее время заметно подорожали. В зависимости от объема цистерны стоимость откачки сейчас составляет около 8–15 тыс. руб.

В «Водоканале» пока не сообщили, кому принадлежит обнаруженная труба и будут ли привлечены к ответственности владельцы частного домовладения.

Анна Гречко