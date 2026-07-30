На АЗС Ставрополья за сутки продали свыше 2,5 тыс. тонн топлива

На автозаправочных станциях Ставропольского края за минувшие сутки в свободную продажу поступило свыше 2,5 тыс. т бензина и дизельного топлива. На протяжении последней недели этот показатель варьировался от 2,5 до 3 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики, промышленности и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным властей, спрос на топливо в крае стабилизировался, поставки осуществляются, а ситуация на рынке «понемногу нормализуется». Вместе с тем точечные трудности сохраняются — в первую очередь в небольших населенных пунктах с малым числом заправок.

«Краевой минпром продолжает совместную с топливными компаниями работу по наполнению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов и бесперебойным снабжением потребителей», — отмечается в сообщении министерства.

Константин Соловьев