Власти Краснодара планируют частично открыть движение по Фадеевскому путепроводу в сентябре

Готовность Фадеевского путепровода в Краснодаре достигла 60%, сообщил глава города Евгений Наумов. На объекте завершен монтаж всех балок пролетного строения, продолжается бетонирование подпорных стен. На правой стороне путепровода уже установлен шумозащитный экран, аналогичную конструкцию планируется смонтировать и с левой стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В июле строители приступили к очередному этапу работ — переустройству инженерных коммуникаций на перекрестке улиц имени Фадеева и 1 Мая. Ведутся работы по переносу сетей канализации, электроснабжения, связи и газоснабжения в подземное исполнение. Одновременно продолжается устройство дорожного полотна на подъездах к путепроводу. В городской администрации отметили, что при проведении работ сохраняются платаны, расположенные вдоль магистрали.

Реконструкция путепровода началась в 2025 году. Власти рассчитывают открыть движение автомобилей и троллейбусов по двум полосам в сентябре 2026 года, а до конца года — обеспечить движение по всем четырем полосам. После этого на объекте продолжатся работы по благоустройству территории.

Общая протяженность реконструируемого участка вместе с путепроводом и подъездными дорогами составит около 1 км. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Вячеслав Рыжков