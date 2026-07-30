Т-Банк запустил индивидуальное сопровождение крупного капитала. Клиентам T-Private теперь доступен комплекс услуг по управлению капиталом: от анализа текущего портфеля до разработки долгосрочной стратегии, налоговой оптимизации и вопросов наследования. Для состоятельных клиентов в «одном окне» открываются возможности всей экосистемы финтеха, включая инвестиционный сервис, управляющую и страховую компании. При этом система мотивации инвестиционных экспертов привязана к финансовому успеху их клиентов, подчеркнул Руководитель Центра инвестиционной экспертизы Т-банка Юрий Скоркин.

Авиакомпания Flydubai увеличит частоту рейсов из московского аэропорта Внуково в Дубай до четырех в сутки в августе. В сообщении воздушной гавани уточняется, что первые две недели полеты будут выполняться три раза в сутки, максимальную частоту полетная программа наберет после 15 августа.

Ferrari выполнила годовой план продаж нового электромобиля Luce всего за два месяца, сообщает Financial Times. Компания уже реализовала 500 машин стоимостью от €550 тыс. При этом многие критики сомневались в успехе модели из-за её внешнего вида — над ним работал бывший дизайнер Apple Джони Айв.