Подростковая преступность в Ростовской области снизилась на 15%

В Ростовской области, по данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подростковая преступность сократилась на 15%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Из сообщения следует, что за полгода в регионе в 33 мотопроисшествиях на дороге пострадали около 40 детей. Действующие штрафы в 2 тыс. руб., по оценке властей, не останавливают нарушителей и не дисциплинируют родителей. В связи с этим было решено изучить возможность применения в Ростовской области судебной практики привлечения родителей к ответственности по статье 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для их жизни).

«Мы считаем, что текущие меры недостаточны, поэтому поручили учебным заведениям проводить разъяснительные беседы с подростками и их родителями о возможной уголовной ответственности за подобные нарушения», — приводят слова замгубернатора Ростовской области Андрея Фатеева.

Кроме того, с начала года на Дону утонули семь детей, шестеро из них — за два летних месяца. Этот показатель на 12 происшествий меньше, чем годом ранее, однако ситуацию признали по-прежнему острой. Главными причинами трагедий названы беспечность взрослых и неумение детей вести себя у воды.

Константин Соловьев