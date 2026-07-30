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В Калининграде откроют международный торговый дом «БРИКС МОЛЛ»

В Калининграде в 2026 году планируют открыть международный торговый дом «БРИКС МОЛЛ», где будут представлены товары и продукты из Китая, Бразилии, Индии, Египта и Таджикистана. Об этом сообщил руководитель агентства по межрегиональным и международным связям Калининградской области Александр Калькута.

В Калининграде появится торгово-выставочный центр со странами БРИКС, ШОС и СНГ

В Калининграде появится торгово-выставочный центр со странами БРИКС, ШОС и СНГ

Фото: Группа «БРИКС Молл / Калининград» ВКонтакте

В Калининграде появится торгово-выставочный центр со странами БРИКС, ШОС и СНГ

Фото: Группа «БРИКС Молл / Калининград» ВКонтакте

Новый многофункциональный торгово-выставочный центр разместится на Московском проспекте, 186. По замыслу организаторов, площадка станет центром делового, культурного и туристического сотрудничества, а также поможет развитию международных связей.

Предполагается, что калининградские предприниматели смогут напрямую взаимодействовать с производителями и инвесторами из стран БРИКС, ШОС и СНГ, презентовать свою продукцию, искать новых партнеров и выходить на зарубежные рынки.

В торговом доме планируется разместить национальные выставочные павильоны иностранных государств, переговорные зоны, бизнес-клуб, конференц-залы и площадки для проведения международных мероприятий.

В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы: устанавливаются торговое оборудование и прилавки, оформляются интерьеры, продолжается роспись арки и монтаж витражей. «Внешняя отделка здания начнется после согласования в установленном законом порядке. Мы строго проходим все необходимые процедуры, чтобы всё было сделано правильно»,— отметил Александр Калькута.

Открытие «БРИКС МОЛЛ» запланировано на 2026 год.

Матвей Николаев

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