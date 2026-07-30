Средний срок автокредита в Удмуртии увеличился в июне на 18%

Средний срок автозайма в июне составил шесть лет и два месяца. Это на 18,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По периоду погашения кредита на автомобиль Удмуртия заняла 12-е место среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте кредитования. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Тенденции на увеличение периода кредитования наблюдаются среди всех субъектов России. В июне в среднем по России длительность автокредита достигла 6,02 года. По сравнению с маем увеличение составило 1,9%. За год срок вырос на 18,1%. Это максимальное значение показателя с начала 2024 года.

Для сравнения, среди регионов ПФО Пермский край занял третье место по продолжительности автокредитования. В среднем автозайм здесь берут на 6,45 лет. Самарская область оказалась ниже других регионов Поволжья со сроком в 5,99 лет. При этом за год рост длительности кредита на автомобиль здесь составил 28,9%. Это максимальное увеличение среди всех субъектов РФ, представленных в рейтинге.

«Увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. Такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с повышением утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Также в бюро рассказали, что в этом сегменте кредитования среди банков сохраняются тренды на высокие требования к кредитной истории заемщиков. Это позволяет снижать риски просрочек в будущем.

Напомним, средний размер кредита на покупку автомобиля в июне в Удмуртии составил 1,4 млн руб, увеличившись на 19,7% за год.