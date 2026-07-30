Основателя Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 29 июля Павла Дурова объявили в международный розыск

Фото: TechCrunch 29 июля Павла Дурова объявили в международный розыск

Фото: TechCrunch

В перечне господин Дуров указан под номером 6894 в разделе «Физические лица». В записи указаны его полное имя, дата рождения — 10 октября 1984 года, а также место рождения — Ленинград.

29 июля, как писал «Ъ Северо-Запад», Павла Дурова объявили в международный розыск. В ФСБ утверждали, что обвинение связано с тем, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые, по версии российских спецслужб, использовались украинскими спецслужбами.

Карина Дроздецкая