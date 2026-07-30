В аэропорту Махачкалы завершили строительство новой ВПП длиной 3200 метров

В международном аэропорту Махачкалы завершено возведение новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3200 метров — объект планируют ввести в строй до конца 2026 года в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система», сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс РФ Фото: минтранс РФ

Строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту дагестанской столицы вышло на финишную прямую. Объект протяженностью 3200 метров уже готов к вводу в эксплуатацию, который запланирован на текущий год. Полное завершение масштабной реконструкции воздушной гавани намечено на 2027 год.

Модернизацию аэродромного комплекса ведёт подведомственная Министерству транспорта организация Ространсмодернизация. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». На площадке ежесуточно задействованы 308 специалистов и 120 единиц специализированной техники.

Помимо самой взлетно-посадочной полосы, подрядчики обустроили рулежные дорожки, смонтировали водосточно-дренажную сеть, а также установили комплекс светосигнального, метеорологического и радиотехнического оборудования, призванного обеспечить безопасность воздушного движения. В числе предстоящих работ — реконструкция перрона, рассчитанного на одновременное обслуживание восьми воздушных судов, и модернизация технических сооружений аэродрома.

Отдельного внимания заслуживают инженерные решения, примененные при строительстве. Вся инфраструктура возводится с учетом высокой сейсмической нагрузки в данном районе: расчетный показатель сейсмической активности на участке достигает 8,98 балла, что предъявляет повышенные требования к конструктивным характеристикам объектов.

Реализация проекта призвана существенно повысить пропускную способность воздушной гавани — увеличить интенсивность рейсов, нарастить пассажиропоток и расширить географию маршрутов. По оценкам специалистов, обновленный аэропорт станет дополнительным стимулом для развития туристической индустрии Республики Дагестан, интерес к которой среди российских путешественников последовательно растет.

Станислав Маслаков