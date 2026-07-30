Бывший глава Удмуртии Бречалов прокомментировал атаку БПЛА

Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал массовую атаку БПЛА по республике, во время которой погиб один местный житель и загорелся склад Wildberries в Сарапуле. Это произошло на представлении врио руководителя Удмуртии Ольги Абрамовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В день, когда я хочу сказать вам спасибо, не обошлось без печальных историй (речь о массированной атаке БПЛА по Удмуртии 30 июля.— “Ъ-Удмуртия”). В понедельник мы отбились. Сегодня не смогли. Всегда за все, что происходит, отвечает глава. Я хочу зафиксировать: сегодняшний день на мне. Это я не смог. Извините. Но что я хочу сказать: мы всегда нашей большой командой справлялись с вызовами. И я уверен, что справимся и сейчас, потому что в наших принципах — держать удар и идти до конца»,— сказал Александр Бречалов.

Напомним, около 09:00 беспилотники ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries в Сарапуле. Это привело к возгоранию на объекте. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. В городе закрыли движение по Ижевскому тракту, вдоль которого находится центр. На месте развернули оперштаб. СК завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Токсичных веществ в атмосфере Сарапула из-за пожара на складе Wildberries не обнаружили. Для ликвидации возгорания привлекли более 300 пожарных и 95 единиц техники.

Также атаке подвергся север Удмуртии. В небе сбили два беспилотника. Один мирный житель погиб.

Подробнее об этом — в материале «Этот день хотелось бы начать иначе».