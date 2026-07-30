В Свердловской области открыли центр психологической помощи участникам СВО

В Свердловской области начал работу Центр психолого-психотерапевтической помощи участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Его открыли на базе клиники психического здоровья «На Калинина» в Екатеринбурге (филиал Свердловской областной клинической психиатрической больницы). Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В центре оказывают методическую помощь специалистам медицинских и социальных организаций региона, а также осуществляют контроль за маршрутизацией ветеранов, участников CBO и членов их семей в специализированные отделения СОКПБ.

«Мы выстраиваем единую систему, где каждый участник СВО и его близкие смогут получить своевременную и качественную помощь. Важно, чтобы специалисты по всей области работали слаженно, по единым стандартам, — именно для этого и создан наш новый центр», — рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В центре можно получить консультацию, а также принять участие в семинарах с участием психологов.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрят законопроект, который обяжет предприятия с численностью сотрудников более 100 человек выделять 1% рабочих мест для участников СВО.

Алексей Буров