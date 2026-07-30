Суд в Петербурге вынес приговор по делу о двойном убийстве на Наличной улице

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор Владимиру Сазонову, признанному виновным в убийстве двух человек. Об этом 30 июля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржца приговорили к 18 годам колонии за двойное убийство

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербуржца приговорили к 18 годам колонии за двойное убийство

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как установил суд, летом прошлого года Владимир Сазонов, находясь ночью в квартире своей знакомой на Наличной улице, в ходе конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинам. Один из потерпевших скончался на месте, второго первоначально удалось спасти, однако позднее он умер от полученных травм. В связи с этим обвинение было переквалифицировано: статья о покушении на убийство была исключена.

На протяжении всего расследования фигурант свою вину не признавал. После задержания он утверждал, что не имеет отношения к преступлению, а позже в последнем слове заявил, что никакой ссоры не происходило.

Коллегия присяжных признала подсудимого виновным, сочтя при этом, что он заслуживает снисхождения. Государственный обвинитель просил назначить ему 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, тогда как защита настаивала на оправдании.

В итоге суд приговорил Владимира Сазонова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Матвей Николаев