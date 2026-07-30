Самозанятые ярославцы перечислили на будущие пенсии 8 млн рублей

В Ярославской области самозанятые перечислили с начала 2026 года 8 млн руб. на свои будущие пенсии. Об этом сообщили в областном отделении СФР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Добровольные взносы в регионе делают свыше 5 тыс. самозанятых. В этом году минимальный размер взноса за полный год составляет 71 тыс. руб. При этом самозанятые могут разом оплатить всю сумму или разбить ее на несколько платежей. Максимальный размер взноса составляет 572 тыс. руб.

«Учет взносов происходит автоматически, дополнительно подтверждать платежи не требуется. Пенсионные коэффициенты и стаж устанавливаются гражданину пропорционально перечисленной сумме. Те, кто уплатил взносы в 2026 году, смогут увидеть обновленные сведения об ИПК и стаже на индивидуальном лицевом счете после 1 марта 2027 года»,— сообщил управляющий отделением СФР по Ярославской области Сергей Русов.

Самозанятые освобождены от обязанности уплачивать страховые взносы. Однако они могут вносить их на добровольной основе для формирования пенсионных прав. В таком случае самозанятый считается работающим.

Алла Чижова