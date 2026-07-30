«Россети Северо-Запад» построят заново 44 километра ЛЭП в Новгородской области

«Россети Северо-Запад» в 2026 году проведут масштабную реконструкцию линии электропередачи в Батецком округе Новгородской области. По сути, энергетики заново построят участок ЛЭП, заменив основные элементы инфраструктуры, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 600 новых опор установят на ЛЭП в Новгородской области

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Более 600 новых опор установят на ЛЭП в Новгородской области

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ходе работ специалисты установят 604 новые опоры и смонтируют 44 километра самонесущего изолированного провода, который отличается большей надежностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.

Реконструкция позволит повысить надежность электроснабжения жителей деревень Мойка, Дубровка, Велегощи, Вольная Горка, Вольное Загорье, Бор, Жестяная Горка, Кромы, Лугско, Люболяды, Мыселка, Нехино, Мокрицы и Любуницы.

Ход реализации проекта в рамках рабочей поездки в Новгородскую область проверил генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов. Как отметили в компании, реконструкцию планируется завершить до ноября 2026 года, работы выполняются в соответствии с графиком.

До 2028 года в рамках программы повышения надежности электроснабжения Новгородской области «Россети Северо-Запад» намерены реконструировать в регионе 618 километров линий электропередачи.

Матвей Николаев