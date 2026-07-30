Житель Волгограда обвиняется в мошенничестве с земельным участком на 1 млн руб.

Житель Волгограда попал под уголовное преследование за незаконную регистрацию земельного участка по фиктивным документам. 47-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде задержан подозреваемый в незаконной регистрации участка

Фото: Яндекс Карты В Волгограде задержан подозреваемый в незаконной регистрации участка

Фото: Яндекс Карты

По оперативным данным, фигурант за деньги попросил знакомого сделать ему поддельное судебное решение. Документ он отнес в правоприменительный орган и написал заявление на оформление права собственности на чужой земельный участок. Получив объект незаконно, подозреваемый причинил Департаменту муниципального имущества администрации Волгограда ущерб в 1 млн руб.

Мужчина был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Марина Окорокова