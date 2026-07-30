Александр Сокуров начал работу над фильмом по мотивам Пятой симфонии Чайковского
Режиссер Александр Сокуров приступил к съемкам нового фильма, вдохновленного Пятой симфонией Петра Чайковского. Об этом он рассказал в интервью Forbes.
Основой картины стала новая запись произведения в исполнении дирижера Теодора Курентзиса
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
По словам господина Сокурова, основой картины стала новая запись произведения в исполнении дирижера Теодора Курентзиса. В фильме соединят игровые и документальные элементы, а его сюжет покажет жизнь России XIX века, на фоне которой формировалась отечественная музыкальная культура.
Для подготовки проекта съемочная группа работает с архивами Эрмитажа, Пушкинского дома, военных музеев и библиотек Санкт-Петербурга. В настоящее время продолжаются съемки, в том числе запланирована работа на Кировском заводе и запись оркестра с использованием нескольких десятков камер. Завершить картину режиссер рассчитывает в феврале 2027 года.