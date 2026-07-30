Александр Сокуров начал работу над фильмом по мотивам Пятой симфонии Чайковского

Режиссер Александр Сокуров приступил к съемкам нового фильма, вдохновленного Пятой симфонией Петра Чайковского. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основой картины стала новая запись произведения в исполнении дирижера Теодора Курентзиса

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Основой картины стала новая запись произведения в исполнении дирижера Теодора Курентзиса

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По словам господина Сокурова, основой картины стала новая запись произведения в исполнении дирижера Теодора Курентзиса. В фильме соединят игровые и документальные элементы, а его сюжет покажет жизнь России XIX века, на фоне которой формировалась отечественная музыкальная культура.

Для подготовки проекта съемочная группа работает с архивами Эрмитажа, Пушкинского дома, военных музеев и библиотек Санкт-Петербурга. В настоящее время продолжаются съемки, в том числе запланирована работа на Кировском заводе и запись оркестра с использованием нескольких десятков камер. Завершить картину режиссер рассчитывает в феврале 2027 года.

Карина Дроздецкая