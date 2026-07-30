Волгоградец ответит в суде за гибель рабочего при ремонте крыши

В Волгограде перед судом предстанет доверенное лицо индивидуального предпринимателя, заключившего подряд на капремонт крыши дома на ул. Дзержинского. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем смерть (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело о смертельном падении с крыши в Волгограде передано в суд

Фото: СУ СКР по Волгоградской области Дело о смертельном падении с крыши в Волгограде передано в суд

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

По данным следствия, обвиняемый фактически руководил деятельностью ИП, заключившего контракт на ремонт крыши многоквартирного дома. Для уборки строительного мусора фигурант привлек своего знакомого. При этом ни договора, ни инструктажа по технике безопасности в этих работах не фигурировало.

19 декабря 2025 года мужчина без спецодежды, без страховки и без допуска к работам на высоте оступился при уборке крыши от мусора и упал с высоты 15 м. Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на помощь врачей, он скончался. Уголовное дело направлено в суд.

Марина Окорокова