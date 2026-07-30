В Ростове вывезли 526 поваленных ураганом деревьев

В Ростове-на-Дону коммунальные службы и местные жители продолжают устранять последствия урагана, прошедшего 25 июля. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Александра Скрябина Фото: соцсети Александра Скрябина

На Гребном канале «Дон» прошел субботник: стихия вырвала с корнем около 30 деревьев и повалила металлическую конструкцию с названием города. Отмечается, что объем разрушений оказался настолько значительным, что работы продолжаются до сих пор. В ближайшее время в Кировском районе запланирован масштабный субботник на улице Левобережной. Помощь в уборке деревьев и веток предложили базы отдыха и заведения общепита.

По данным городского департамента ЖКХ и энергетики, с общегородских территорий уже распилили и вывезли 526 деревьев. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение у оставшихся без света потребителей. С момента урагана электричество вернулось в дома 170 тыс. ростовчан.

Днем 25 июля на Ростовскую область обрушился ураганный ветер с ливнями, с грозой и, местами, градом. Без света остались по меньшей мере 15 муниципалитетов региона — в том числе Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск и другие города. Получили повреждения здания, автомобили, количество поваленных деревьев исчисляется сотнями. Подробнее - в материале «Штормовое испытание».

Константин Соловьев