Кабардино-Балкария вложит рекордный миллиард в обновление 163 многоквартирных домов

Кабардино-Балкария устанавливает финансовый рекорд в сфере жилищно-коммунального хозяйства: в рамках республиканской программы капитального ремонта на 2026 год подписаны контракты на сумму свыше 1,2 млрд руб. — беспрецедентный показатель для региона, сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таймураз Ахохов Фото: Таймураз Ахохов

Региональный оператор Кабардино-Балкарии зафиксировал исторический максимум финансирования капитального ремонта многоквартирного жилья. По итогам торгов, состоявшихся в первом полугодии 2026 года, заключены договоры подряда на общую сумму 1 млрд 205,5 млн руб. — столь значительных вложений в обновление жилфонда республика прежде не направляла.

Плановые работы охватят 163 многоэтажных дома по всей территории КБР. Программа предусматривает широкий спектр строительных мероприятий: замену кровельных покрытий, модернизацию инженерных систем общего пользования, приведение в порядок подъездов и фасадов зданий.

На текущий момент полностью завершено обновление 11 объектов. В трех из них проведена замена восьми лифтов — на эти цели израсходовано более 32 млн руб. Ремонтные бригады продолжают работу на остальных объектах, соблюдая утвержденные временные графики.

Параллельно регоператор объявил о начале приема заявок на участие в новых торгах: в ближайшее время на аукцион будут выставлены лоты по капитальному ремонту ещё десяти многоквартирных домов.

Станислав Маслаков