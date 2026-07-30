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Объявлен отбой беспилотной опасности в Свердловской области

На территории Свердловской области с 15:30 объявлен отбой беспилотной опасности, сообщили в региональном МЧС. В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге также сняты ограничения.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Режим опасности БПЛА действовал в регионе около пяти часов — о его введении губернатор Денис Паслер объявлял в 10:22. По данным пресс-службы аэропорта, Кольцово сейчас работает в штатном режиме, рейсы начинают выполняться по скорректированному графику.

Беспилотную опасность также вводили в других уральских регионах — в Тюменской, Челябинской и Курганской областях.

Ирина Пичурина

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