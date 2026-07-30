В Ростовской области малый бизнес получил почти 900 млн рублей господдержки

В Ростовской области 278 предпринимателей с начала года получили финансирование на развитие бизнеса — общая сумма выданных средств составила почти 900 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

По данным властей, в регионе сформировали отдельный реестр товаропроизводителей, выпускающих продукцию под зарегистрированной торговой маркой: на сегодняшний день в нем насчитывается более 170 предприятий. По решению регионального правительства участникам реестра доступны специальные меры поддержки: льготный лизинг, поручительства Гарантийного фонда, а также микрофинансирование на выгодных условиях — до 5 млн руб. по ставке 1–4% годовых.

Константин Соловьев