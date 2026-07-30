Владельцы 998 торговых объектов Новороссийска получили новые требования по уборке

В Новороссийске уведомления о новых требованиях к санитарному содержанию территорий получили владельцы 998 нестационарных торговых объектов. Предпринимателей обязали убирать территорию в радиусе 20 метров от своих объектов, устанавливать урны, а также следить за чистотой прилегающих тротуаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Как сообщила заместитель главы Новороссийска Эльвира Кальченко, для арендаторов нестационарных торговых объектов разработаны дополнительные соглашения, в которых прописаны конкретные требования к уборке. В частности, предприниматели должны обеспечивать содержание прилегающей территории и устанавливать урны.

Отдельно власти провели инвентаризацию летних площадок при кафе и ресторанах. Всего в городе их 54: 18 расположены на муниципальной земле, еще 36 — на частной. Владельцам площадок также направили уведомления о необходимости соблюдать требования по уборке.

Для торгово-остановочных комплексов разработана новая форма договора, в которую включены обязательства по мойке и уборке прилегающей территории.

Крупные торговые центры «Сити-парк» и «Черноморский» уже закупили специальные средства для удаления трудновыводимых пятен и жевательной резинки с покрытий. Время уборки перенесли на более раннее — работы начинаются с 6:00.

Кроме того, по выходным сотрудники управления торговли совместно со специалистами по охране общественного порядка проводят рейды на набережной и в парке Фрунзе. За 15 проверок было пресечено 10 случаев несанкционированной торговли. Также специалисты контролируют соблюдение режима тишины: музыка возле объектов общепита не должна звучать после 23:00.

По словам Эльвиры Кальченко, власти отдельно выявляют места скопления молодежи, где образуется большое количество мусора. Среди них — территории возле ТЦ «Черноморский» и «Сити-парк», а также зона детской площадки на набережной Адмирала Серебрякова, 49. В администрации намерены устанавливать там урны. Всего до декабря такие емкости должны появиться еще возле 229 торговых объектов.

Отдельной проблемой остается санитарное состояние помещений, в которых коммерческая деятельность уже прекращена. Администрация совместно с районными властями намерена устанавливать собственников таких объектов и добиваться от них наведения порядка на прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске планируют заключить 291 дополнительное соглашение с арендаторами торгово-остановочных комплексов (ТОК) и нестационарных торговых объектов (НТО). На данный момент предпринимателям выдали 107 уведомлений.

Анна Гречко