Умер 39-летний диджей из Екатеринбурга Дима Джаст

Диджей из Екатеринбурга Дмитрий Петров, известный как Дима Джаст, умер в Саратовской области. О его смерти сообщила на своей странице во «ВКонтакте» невеста музыканта Полина Ладина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Он умер в Саратовской области. Говорят, что сердце. У него было большое сердце, которое вмещало так много любви. Я не могу поверить, что оно не выдержало»,— написала госпожа Ладина.

Она поделилась, что ее жених скончался за месяц до бракосочетания. Пара планировала расписаться в августе.

Дмитрию Петрову было 39 лет. Более 15 лет он занимался музыкой, входил в состав екатеринбургского диджейского объединения «BEAT/овка», участвовал в фестивалях стрит-арта и других культурных событиях города.

О дате и месте прощания с музыкантом будет сообщено позднее.

Полина Бабинцева