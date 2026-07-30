Пограничный пункт Тагиркент-Казмаляр получит 2,9 млрд рублей на модернизацию

Пограничный переход Тагиркент-Казмаляр на российско-азербайджанском рубеже в Дагестане пройдет масштабную модернизацию стоимостью 2,9 млрд руб., которая кратно увеличит его пропускную способность и должна завершиться в четвертом квартале 2028 года. Переход Тагиркент-Казмаляр после завершения реконструкции сможет принимать до 2,4 тысячи транспортных средств ежесуточно вместо нынешних 200. Об этом проинформировала пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Модернизация пограничного узла ведется с 2022 года. Финансовый объем вложений в проект определен на уровне 2,9 млрд руб. Первоначально окончание работ намечалось на конец 2027 года, однако сроки сдвинулись: теперь ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2028 года.

Обновленный переход существенно изменится и в инфраструктурном отношении. Число полос движения вырастет с восьми до двадцати, что позволит ускорить прохождение государственной границы и повысить общую эффективность таможенно-пограничных процедур. Из совокупного суточного потока в 2,4 тыс. машин на долю грузового транспорта придётся 1,1 тыс. единиц, легкового — 1,2 тыс., ещё 60 мест выделяется для автобусного сообщения.

Стратегическое значение перехода определяется его положением на маршруте международного транспортного коридора Север-Юг. Грузовое движение через Тагиркент-Казмаляр функционирует с 29 апреля 2022 года. В настоящее время через пункт ежедневно проходит в среднем 230 грузовиков — показатель, который после завершения реконструкции планируется нарастить почти в пять раз: проектная мощность по грузовому транспорту достигнет 1,1 тыс. автомобилей в сутки.

Станислав Маслаков