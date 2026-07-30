По факту стрельбы в ребенка на Уралмаше возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о хулиганстве по ст. 213 УК РФ после стрельбы в 11-летнего мальчика из пневматического пистолета на Уралмаше, сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В рамках уголовного дела установят личность стрелявшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Инцидент произошел вечером 28 июля у бывшей гостиницы «Мадрид» на ул. Машиностроителей. Два мальчика кидали камешки в отверстие подвала — в этот момент неизвестный открыл стрельбу по детям. Один ребенок получил ранения. По словам родных пострадавшего, после выстрелов из здания выглянул бородатый мужчина и сказал детям уходить, иначе «его напарник выстрелит сильнее». Никаких предупреждений до стрельбы при этом не было.

Ирина Пичурина