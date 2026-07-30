В Саратовской области вернули в оборот 15 тыс. га неиспользуемых земель

В Саратовской области ввели в оборот около 15 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россельхознадзор отчитался о вводе 15 тыс. га в Саратовской области

Фото: t.me / molchanov_ia Россельхознадзор отчитался о вводе 15 тыс. га в Саратовской области

Фото: t.me / molchanov_ia

Больше всего неиспользуемых земель ввели в Федоровском районе (8,5 тыс. га), Дергачевском (4 тыс. га), Новоузенском (1,5 тыс. га) и Красноармейском районах (0,5 тыс. га). Проведена очистка участков от сорняков и древесной растительности для подготовки к посеву озимых культур под урожай 2027 года.

Кроме того, за год инспекторы Россельхознадзора зафиксировали более 500 случаев зарастания земель сорной травой и древесно-кустарниковыми растениями. Для устранения нарушений фермерам выдано 287 предостережений и 40 обязательных предписаний. В Комитет по управлению имуществом Саратовской области направлены материалы для начала принудительного изъятия шести участков общей площадью 556,1 га.

Марина Окорокова