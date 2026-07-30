В Дагестане пассажир погиб после наезда автомобиля на корову
Один человек погиб и еще один получил травмы в результате ДТП с участием автомобиля и коровы в Южно-Сухокумске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Дагестана.
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Дагестану
Авария произошла около 01:30 30 июля на 75-м км федеральной автодороги Кочубей — Минеральные Воды. По предварительным данным, 28-летний местный житель, управлявший автомобилем Lada Granta, совершил наезд на корову, находившуюся на проезжей части.
В результате ДТП 48-летний пассажир автомобиля, житель Хасавюрта, от полученных травм скончался на месте происшествия.
Еще один пассажир — 20-летний мужчина — с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.