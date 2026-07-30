Ростовская область вышла в России на второе место по урожаю клубники

Ростовская область заняла в стране второе место по объемам сбора клубники. Об этом сообщила пресс-служба АО «Россельхозбанк» (РСХБ) со ссылкой на данные действующего при финорганизации Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ). Здесь уточнили, что в 2026 году донские аграрии собрали 18,7 тыс. т урожая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным аналитиков, абсолютным лидером в РФ является Краснодарский край: хозяйства региона произвели 22 тыс. т клубники. Также в топ-5 вошли Московская (16,9 тыс. т), Волгоградская (13,6 тыс. т) и Воронежская (13,4 тыс. т) области.

Как отметили в РСХБ, в целом по стране в 2026 году производство клубники может вырасти на 8%, по сравнению с прошлогодним показателем, до 318 тыс. т. «За 2025 год хозяйства всех категорий произвели в России 294,3 тыс. т клубники. На нее пришлось около 40% производства ягод, – уточнил замруководителя ЦОЭ РСХБ Олег Князьков. – Рост объемов происходит, благодаря хорошей погоде в решающий период вегетации, расширению площадей, интенсификации производства и развитию селекции, улучшению агротехнологий и закладке новых ягодников с участием государственной поддержки».

На среднесрочную перспективу – до 2030 года – аналитики ожидают рост производства клубники в организованном секторе до 22%, к показателю 2025 года.

Владимир Андреев