Инвестор за свой счет обустраивает сквер на месте снесенного дома в Ростове-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону на месте снесенного аварийного дома по улице Социалистической, 129, обустраивают новый сквер. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Благоустройство участка площадью 700 кв. м стартовало в апреле. Работы выполняются за счет компании-инвестора — проект разработан за счет средств местного бюджета.

Подрядчик завершил земляные работы, подготовил место под детский игровой комплекс и высадил 32 дерева. Кроме того, частично проложена сеть пешеходных дорожек, ведется мощение тротуаров плиткой. Проект также предусматривает установку детских игровых элементов, пергол, скамеек и других малых архитектурных форм, монтаж системы автоматического полива и завершение озеленения.

Сдать объект планируется до середины сентября. Как ранее писал «Ъ-Ростов», горожане сами выбрали название нового сквера — «Кленовый дворик».

Константин Соловьев