В Новороссийске двое приезжих предстанут перед судом за кражи забытых вещей

В Новороссийске два уголовных дела о краже направлены в суд в отношении приезжих, которые присвоили найденные чужие вещи. Один из обвиняемых забрал 100 тыс. рублей из портмоне, оставленного покупателем в продуктовой корзине, другая фигурантка — мобильный телефон, забытый на лавке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным пресс-службы УМВД России по Новороссийску, 59-летний житель Усть-Лабинска обнаружил портмоне в одном из супермаркетов города. Внутри находились 100 тыс. руб, банковские карты и документы. Мужчина забрал наличные, а остальные вещи оставил на месте.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам на одной из улиц Приморского района. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли все похищенные деньги. Их вернули владельцу. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще одно дело о краже завершило следственное подразделение отдела полиции Центрального района Новороссийска. 51-летняя жительница Крымского района обнаружила на одной из улиц города мобильный телефон, оставленный на лавке. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, женщина забрала устройство и скрылась.

Личность подозреваемой установили сотрудники полиции. Телефон стоимостью около 7 тыс. руб. изъяли и вернули владелице. Женщине также может грозить до пяти лет лишения свободы.

Анна Гречко