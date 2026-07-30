В Ставропольском крае за неделю подешевел бензин

Средняя стоимость бензина в Ставропольском крае за неделю с 21 по 27 июля снизилась на 1,2% и составила 83,4 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольшее снижение цен зафиксировано на наиболее востребованные марки топлива. Литр бензина АИ-92 подешевел на 1,2%, до 79 руб., АИ-95 — на 1,3%, до 86,3 руб.

При этом стоимость бензина АИ-98 и выше незначительно выросла — на 0,2%, до 98,9 руб. за литр. Дизельное топливо также подорожало на 0,1% и в среднем стоит 91,8 руб. за литр.

Снижение цен происходит на фоне стабилизации ситуации с обеспечением региона топливом. Ранее власти Ставропольского края сообщили, что ряд автозаправочных сетей отменил ограничения на отпуск бензина, а на остальных АЗС лимиты в основном составляют от 30 до 50 л в одни руки.

Валерий Климов