СК возбудил дело о теракте после атаки на склад Wildberries под Пензой

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на склад Wildberries под Пензой. Виновникам вменяют совершение теракта (ст. 205 УК РФ), сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атака БПЛА на склад Wildberries под Пензой стала поводом для дела о теракте

Фото: Сгенерировано ИИ Атака БПЛА на склад Wildberries под Пензой стала поводом для дела о теракте

Фото: Сгенерировано ИИ

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры в Пензенской области и Удмуртской Республике», — говорится в официальном сообщении СКР. Следователи и криминалисты будут собирать доказательства на местах происшествий. Действия представителей ВС Украины, причастных к этим преступлениям, получат уголовно-правовую оценку.

Сегодня ночью вражеские ракеты попали в склад маркетплейса в Пензенской области. Один человек ранен, 200 сотрудников эвакуированы. На место прибыли экстренные службы. Пожарные ликвидируют горение. Дым движется в сторону Пензы.

Марина Окорокова