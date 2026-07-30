В Дербенте возбудили дело после нападения с ножом на инспектора ДПС

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции после нападения на инспектора ДПС в Дербенте. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 29 июля сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль под управлением местного жителя для проверки документов. Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения и пригласили его в служебный автомобиль для установления личности и оформления административного материала.

Как считают следователи, в ходе дальнейшего разбирательства мужчина попытался скрыться, оказал сопротивление сотруднику полиции и ударил инспектора ножом в живот.

В СКР отметили, что инспектор не получил смертельных ранений, поскольку удар пришелся по форменному обмундированию. Следствие полагает, что подозреваемый не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

Валерий Климов