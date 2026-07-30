В Ставрополе построят новый футбольный стадион

В Ставрополе планируют построить футбольный стадион с трибунами на 1 тыс. зрителей. Для реализации проекта инвестору предоставят земельный участок в аренду без проведения торгов, сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам министра, предоставление земельных участков без конкурсных процедур остается одной из наиболее востребованных мер государственной поддержки инвесторов в регионе. Этим механизмом уже воспользовались 55 инвесторов.

Аналогичным способом в Георгиевском округе планируется реализовать проект строительства спортивно-ледового комплекса.

Как отметил господин Доронин, в крае продолжается работа по привлечению инвестиций. В настоящее время на инвестиционной карте Ставрополья размещена 331 свободная площадка, в том числе 282 земельных участка под строительство и 49 готовых площадок с необходимой инженерной инфраструктурой.

Инвестиционная карта содержит сведения о доступной инженерной инфраструктуре, мерах государственной поддержки, логистической доступности участков и контактную информацию для потенциальных инвесторов.

Валерий Климов