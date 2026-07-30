Джаз от обладателя Грэмми, «Гамлет» и вечеринка «Где мой 2008»

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить живые концерты и фестиваль с музыкой 2008 года, посмотреть спектакль, кино и выставку современного искусства. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов / Коммерсантъ Фото: Николай Титов / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

31 июля в 19:00 в «Кроп Арене» пройдет концерт рок-группы «Папин Олимпос». Группа была основана в 2018 году в Волгограде, играет поп-панк. Самыми известными треками коллектива являются «Темно-оранжевый закат», «Динозаврики» и «Официантка».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

1 августа в 19:30 в кластере D30 на открытом воздухе выступит квинтет Антона Глухова. Со сцены прозвучат мягкие звуки самбы и чувственные ритмы африканских корней, также музыканты готовят эксперименты в электронном звучании и необычную подачу традиционных стилей, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

2 августа в 19:00 в джаз-клубе «Эссе» выступит квинтет Виталия Головнева. Музыканты представят программу, состоящую из хитов соул-джаза и R&B. Виталий Головнев является обладателем премии Grammy в номинации — лучший альбом латино-американского джаза за 2022 год, в составе Arturo O’Farrill and Afro Latin Jazz Orchestra, Fandango at the Wall, Live in New York. Специальный гость — вокалистка Кристина Корнелюк.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

В воскресенье в 18:30 в «Нашем театре» пройдет постановка «Гамлет. Этюды на темы одноименной пьесы». Знаменитый монолог «Быть или не быть?» становится отправной точкой большого и честного разговора. «Глубоко опираясь на оригинальный текст Шекспира, мы говорим со зрителем о выборе, ответственности и поиске счастья на языке, который трогает душу здесь и сейчас»,— описывают событие организаторы.

Стоимость билетов – 1800 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В пятницу и в выходные в кинотеатрах «Киномакс IMAX» и «Горизонт Cinema&Emotion» можно посмотреть премьеру российского мультфильма для взрослых «Непокой». Двое друзей сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно, а постояльцы отеля начинают исчезать один за другим.

Стоимость билетов — от 470 руб. (18+)

В пятницу и в выходные в кинотеатрах Ростова пройдут премьерные показы испанской мелодрамы «Все, что мы потеряли». После смерти родителей молодая начинающая художница Леа перестала рисовать и радоваться жизни. Перед многомесячной командировкой в Берлин ее брат просит своего лучшего друга Акселя временно приютить девушку, и тот становится единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя.

Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)

Кинотеатр «Кинополис Парк» в пятницу и в выходные устраивает показы вышедшего в 2019 году российского фильма «Волшебник». В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.

Стоимость билетов — от 270 руб. (12+)

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Чем еще можно заняться

В субботу в 21:00 в Embargo пройдет вечеринка «Где мой 2008?» от команды Discothque. На площадке под открытым небом будут звучать главные танцевальные хиты «нулевых» от Дэвида Гетты, Бенни Бенасси, Алекса Гаудино, DJ Smash и других.

Стоимость билетов — от 1150 руб. (0+)

В ростовской галерее современного искусства Culture продолжает работу выставка «Больше не будет», куратором которой стала культурный обозреватель Виктория Мизиано. На выставке представлены работы более 20 художников из разных регионов России, изучая которые зрители могут проникнуться одним из самых универсальных человеческих опытов — памятью о детстве и ощущении времени, которое невозможно вернуть.

Стоимость билетов — 300 руб. (0+)

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