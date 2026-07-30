В Сочи по решению суда снесут незаконную гостиницу

Краснодарский краевой суд поддержал требования администрации Сочи о сносе самовольного строения в Адлерском районе города, которое использовалось как гостиница. Об этом сообщили в администрации курорта.

Как установили ранее суды, собственники возвели здание на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, без получения необходимых разрешений. При этом фактически объект эксплуатировался в качестве гостиничного объекта.

В ходе рассмотрения дела экспертиза выявила нарушения градостроительных, земельных и противопожарных требований. Специалисты пришли к выводу, что дальнейшая эксплуатация здания могла создавать угрозу для жизни и здоровья граждан.

Суд обязал собственников снести незаконную постройку. В случае если решение не будет исполнено добровольно в установленный срок, владельцам объекта придется выплачивать неустойку в размере 50 тыс. руб. за каждый день просрочки.

В администрации Сочи заявили, что продолжат работу по выявлению самовольных построек и контролю за соблюдением градостроительного законодательства на территории курорта.