Житель Новотроицка оштрафован на 3,5 тыс. рублей за нацистскую символику

В Оренбургской области завершено административное производство в отношении 20-летнего жителя Новотроицка. Молодой человек привлечен к ответственности по двум статьям: за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и за нарушение запрета на публичное отождествление действий СССР и нацистской Германии.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в марте 2025 года фигурант разместил в общедоступном чате одного из мессенджеров изображение, схожее с нацистской символикой, а также картинку с признаками унижения чести и достоинства ветерана. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 тыс. рублей.

Постановление уже вступило в законную силу. Материалы дела направлены в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Яна Вежлева