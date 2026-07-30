«СКА Ростов-на-Дону» вышел в следующий раунд Кубка России после серии пенальти

Медийный футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» вышел в следующий раунд Пути регионов Кубка России, победив пензенский «Зенит» в серии пенальти. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети «СКА Ростов-на-Дону» Фото: соцсети «СКА Ростов-на-Дону»

Матч состоялся накануне, 29 июля, на московском стадионе Cosmos Arena. Первый тайм завершился вничью: ростовчане открыли счет ударом Константина Коржа, однако в концовке половины Александр Везиков восстановил равенство.

Во втором тайме игрок «СКА» Роман Симонов реализовал пенальти, но в компенсированное время Глеб Гейкин сравнял счет. В серии пенальти голкипер Богдан Кузьменко совершил два сейва, что позволило «СКА Ростов» пройти в следующую стадию турнира. Это стала первая серия пенальти в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что музыкант и владелец футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону» Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, заявил, что проект строительства нового стадиона для команды реализовать не удалось.

Константин Соловьев