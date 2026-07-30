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В тюменском аэропорту Рощино ввели ограничения

Аэропорт Рощино в Тюмени ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта. Пассажиров просят уточнять статус и время вылета рейсов на официальном сайте аэропорта и в контакт-центре авиакомпаний.

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Час назад в Тюменской области был объявлен режим беспилотной опасности. Жителям нужно позвонить на номер 112, если заметили дрон, и уйти из зоны его видимости.

Ирина Пичурина

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