В тюменском аэропорту Рощино ввели ограничения

Аэропорт Рощино в Тюмени ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта. Пассажиров просят уточнять статус и время вылета рейсов на официальном сайте аэропорта и в контакт-центре авиакомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Час назад в Тюменской области был объявлен режим беспилотной опасности. Жителям нужно позвонить на номер 112, если заметили дрон, и уйти из зоны его видимости.

Ирина Пичурина